Autonomia: Gori, spero che quando se ne riparlerà si scongiuri nuovo centralismo delle Regioni

- "Io spero che quando si tornerà a parlare di autonomia lo si faccia scongiurando il rischio di un nuovo centralismo delle Regioni". Lo ha dichiarato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, durante il suo intervento all'evento online "Le città del Nord alla prova della pandemia: le sfide per il futuro oltre il Covid" sul sito di Repubblica. "La modernizzazione di tanti aspetti della nostra vita richiede maggiore libertà di manovra per noi sindaci e per le nostre giunte e quindi una rimodulazione delle funzioni tra Regioni e Comuni - ha aggiunto Gori - La Regione purtroppo, non solo in Lombardia, è diventata ben altro rispetto a quello che la Costituzione prevede, dovrebbe occuparsi di programmazione e di fare delle leggi, e invece ha assunto su di sé moltissimi compiti amministrativi che spetterebbero alle città".(Rem)