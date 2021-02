Imprese: Bono (Fincantieri), dimostrata notevole capacità di risposta, ci aspettiamo crescita oltre il 25 per cento per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2020 la pandemia ha messo a durissima prova l’economia mondiale, senza risparmiare alcun settore, tanto meno la grande industria. In questo scenario abbiamo dimostrato una notevole capacità di risposta riprogrammando le nostre produzioni anche con la revisione dei processi organizzativi". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, commentando i risultati economico-finanziari consolidati dell'esercizio 2020 del gruppo. "I risultati del quarto trimestre consolidano il miglioramento già registrato in quello precedente come testimoniato dall’acquisizione di nuovi ordini per 4,5 miliardi di euro, dalla conferma del carico di lavoro complessivo che supera i 35 miliardi e dalle 97 navi con consegne fino al 2029. Possiamo quindi dirci molto soddisfatti della reazione del gruppo, che grazie ai solidi rapporti con i clienti ha potuto consegnare 7 navi da crociera e ha conseguito successi importantissimi nel militare, a partire dalla storica commessa per le fregate della Us Navy. Inoltre - ha aggiunto Bono - sempre nel 2020 abbiamo continuato ad indirizzarci verso comparti ad alta tecnologia, cito per tutti quello delle infrastrutture con il nuovo ponte di Genova con il quale abbiamo dato prova delle nostre capacità di realizzare prodotti molto complessi nei tempi previsti. Di pari passo con i progressi attesi dal mondo scientifico in tema di cure e vaccinazioni - ha concluso Bono - ci aspettiamo per l’anno in corso una crescita di oltre il 25 per cento, garantita dall’elevato numero di ordini in portafoglio e un ritorno all’utile con il miglioramento della marginalità".(Com)