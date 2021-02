Imprese: Fincantieri, Ebitda 2020 pari a 314 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ebitda "è pari a euro 314 milioni (320 milioni di euro nel 2019)" nel 2020, mentre "il quarto trimestre chiude con un Ebitda pari a euro 114 milioni, +40 per cento rispetto al precedente trimestre che già segnava il positivo andamento del gruppo". Lo rende noto Fincantieri, comunicando i risultati economico-finanziari consolidati dell'esercizio 2020. "L'Ebitda dell’anno - prosegue Fincantieri - sconta la mancata contribuzione di circa euro 80 milioni da ricondursi alla riduzione dei volumi di produzione e la perdita di produttività dovuta alla chiusura e conseguente graduale riapertura dei siti italiani del gruppo (di cui euro 65 milioni relativi al solo primo semestre). Tale effetto ha riguardato il settore Shipbuilding per euro 58 milioni (euro 48 milioni relativi al solo primo semestre) e il settore Sistemi, Componenti e Servizi per euro 22 milioni (17 milioni di euro relativi al solo primo semestre). Il settore Offshore e Navi Speciali presenta un Ebitda sostanzialmente in pareggio, confermando i positivi effetti del piano di ristrutturazione avviato nel corso del 2019. L'Ebitda margin del 2020, escluse le attività passanti, si attesta al 6,1 per cento su base annua (5,3 per cento considerando il totale dei ricavi), e circa al 7 per cento nel quarto trimestre, in miglioramento rispetto al 2019 nonostante la mancata contribuzione di margine di circa euro 80 milioni per gli effetti indotti dal Covid-19". Fincantieri comunica inoltre che "l'Ebit conseguito nel 2020 è pari a euro 148 milioni (euro 153 milioni nel 2019) con un Ebit margin (incidenza percentuale sui Ricavi e proventi) pari al 2,5 per cento (2,6 per cento nel 2019) e 2,9 per cento escluse le attività passanti. Il decremento dell'Ebit è imputabile alle motivazioni già illustrate in riferimento all'Ebitda di gruppo. Si segnala una minore incidenza degli ammortamenti - continua Fincantieri - rispetto all’esercizio precedente a seguito della riclassifica ad oneri estranei alla gestione ordinaria degli ammortamenti operativi relativi al periodo di fermo produttivo indotto dal Covid-19".(Com)