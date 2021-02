Ue: Lane e Schnabel (Bce), preoccupazione per aumento tassi di interesse e rendimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) guarda “con crescente preoccupazione” all'aumento dei tassi di interesse e dei rendimenti sui mercati finanziari. È quanto dichiarato da Philip Lane e Isabel Schnabel, rispettivamente capo economista e membro del Comitato esecutivo della Bce. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Eurotower teme che gli ultimi sviluppi sui mercati possano comportare maggiori costi di indebitamento per le imprese e le famiglie. Il rischio è “soffocare immediatamente l'auspicata ripresa” dalla crisi del coronavirus. Guidati dal rialzo dei titoli di Stato statunitensi, i tassi di interesse di mercato sono aumentati notevolmente di recente, anche a causa delle maggiori aspettative di inflazione. Allo stesso tempo, l'autorità monetaria si è impegnata a continuare a garantire condizioni di finanziamento favorevoli. “La Bce sta esaminando attentamente lo sviluppo dei rendimenti obbligazionari nominali a lungo termine”, ha affermato Lane. A sua volta, Schnabel ha messo in guardia da un aumento dei tassi di interesse adeguati al tasso di inflazione sui mercati. (segue) (Geb)