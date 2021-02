Ue: Lane e Schnabel (Bce), preoccupazione per aumento tassi di interesse e rendimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, l'economista tedesca ha osservato: “Un aumento eccessivamente brusco dei tassi di interesse reali sulla scia del miglioramento delle prospettive di crescita globale potrebbe mettere a repentaglio la ripresa”. Per tale motivo, ha proseguito Schnabel, la Bce sta monitorando “da vicino gli sviluppi dei mercati finanziari”. Sia Lane sia Schnabel hanno sottolineato che la Banca centrale europea dispone ancora di diversi strumenti nell'ambito del Programma di acquisto di titoli di Stato per far fronte alla pandemia (Pepp), che ha una dotazione di 1,85 mila miliardi di euro con scadenza almeno fino alla fine di marzo 2022. In particolare, circa mille miliardi di euro del totale sono ancora inutilizzati. Per esempio, come nota “Handelsblatt”, la Bce potrebbe aumentare gli acquisti mensili all'interno del Pepp, se necessario. (Geb)