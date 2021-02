Roma: Raggi, padiglione 31 sgomberato a Santa Maria Pietà manterrà vocazione socio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padiglione 31 del Santa Maria della Pietà, occupato dall'Associazione "Ex Lavanderia" sgomberato questa mattina, sarà assegnato a Roma Capitale che continuerà a garantirne la funzione socio-culturale. Lo si apprende da una nota del Campidoglio. "È ciò che prevede - si legge- il Protocollo di Intesa per l'attuazione della Centralità urbana Santa Maria della Pietà, sottoscritto nel 2018 tra Roma Capitale, Regione Lazio, Asl Roma 1, Città Metropolitana di Roma e Municipio XIV. Il padiglione 31, una volta ceduto a Roma Capitale e verificate le condizioni di sicurezza, sarà gestito dal Municipio XIV e sarà messo a disposizione del territorio con una programmazione aperta ad attività con le scuole e in connessione con le politiche culturali cittadine". Anche i padiglioni 16 e 18 saranno assegnati a Roma Capitale. Al momento sono in corso le attività propedeutiche per il riutilizzo. "Dopo lo sgombero di questa mattina, Roma Capitale garantisce che il padiglione 31 manterrà la sua vocazione socio-culturale, e che continuerà a essere un luogo pubblico, aperto a tutti. Un'area importante per i residenti della zona, che merita di essere valorizzata, in piena trasparenza e con il contributo dei cittadini" dichiara nella nota la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. (segue) (Com)