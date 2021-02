Roma: Raggi, padiglione 31 sgomberato a Santa Maria Pietà manterrà vocazione socio culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il complesso Santa Maria della Pietà rappresenta una grande opportunità di socialità e di incontro per i cittadini. Il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico, inglobato nel tessuto della nostra città, si sta arricchendo di nuove funzionalità. Si tratta di fornire servizi ai cittadini attraverso la valorizzazione di un contesto prezioso per la nostra città, apportando, contemporaneamente, importanti risparmi per la collettività grazie alla collaborazione con gli altri enti pubblici" commenta l'Assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli. "Circa un anno fa, presso la Sala Consiglio di Via Mattia Battistini, veniva realizzata una riunione con le organizzazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme Associative del Municipio XIV per confrontarsi sulla funzione socio culturale del Padiglione 31 e su modelli di gestione partecipata dello stesso. Ora, tramite incontri dedicati e nelle Commissioni preposte, le realtà associative interessate alla programmazione partecipata potranno manifestare la loro disponibilità. È il momento di convogliare tutte le energie che vogliano animarlo per mettere a disposizione dei cittadini tutte le sue potenzialità" dichiara il Presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna. (Com)