Covid: leader Ue determinati a lavorare insieme, per ora limitare viaggi non essenziali

- I leader dei 27 Paesi membri dell'Unione europea sono determinati a lavorare insieme e a coordinarsi per affrontare la pandemia di Covid e le sue conseguenze. E, per il momento, i viaggi non essenziali vanno limitati. E' quanto si legge nelle conclusioni della prima giornata di lavori di Consiglio europeo straordinario in videoconferenza. "Siamo determinati a continuare a lavorare insieme e coordinare la nostra azione per affrontare la pandemia e le sue conseguenze. La situazione epidemiologica rimane grave e le nuove varianti pongono ulteriori sfide. Dobbiamo quindi mantenere rigide restrizioni mentre intensifichiamo gli sforzi per accelerare la fornitura di vaccini", hanno scritto. "Per il momento, i viaggi non essenziali devono essere limitati. Accogliamo con favore l'adozione delle due raccomandazioni del Consiglio sui viaggi all'interno e all'interno dell'Unione, in base alle quali è possibile introdurre restrizioni in conformità con i principi di proporzionalità e non discriminazione e tenendo conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere. Deve essere garantito il flusso senza ostacoli di beni e servizi all'interno del mercato unico, anche ricorrendo alle Green Lanes", le corsie verdi per mantenere fluido il mercato interno.(Beb)