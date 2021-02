Ue: Michel da domenica a mercoledì in Moldova, Georgia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sarà in Moldova, Georgia e Ucraina da domenica, 28 febbraio, a mercoledì, 3 marzo. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. A Chisinau, Michel incontrerà la presidente Maia Sandu prima di volare in Georgia, dove incontrerà il presidente Salome Zourabichvili, il primo ministro Irakli Gharibashvili e il presidente del parlamento della Georgia, Archil Talakvadze. Visiterà anche la linea di confine amministrativa e incontrerà rappresentanti dell'opposizione. In Ucraina, si unirà al presidente Zelenskyy in visita nell'Ucraina orientale prima di discutere le relazioni tra Ue e Ucraina a Kiev e incontrare i rappresentanti delle istituzioni che combattono la corruzione. In agenda, oltre alle relazioni bilaterali e alla lotta comune contro il Covid 19, anche il futuro del partenariato orientale. (Beb)