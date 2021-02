Imprese: Fincantieri, risultato d'esercizio nel 2020 negativo per 245 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato d’esercizio nel 2020 è negativo per euro 245 milioni (negativo per 148 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Lo rende noto Fincantieri, comunicando i risultati economico-finanziari consolidati dell'esercizio 2020. L'indebitamento finanziario netto è invece di 1.062 milioni di euro (736 milioni di euro al 31 dicembre 2019), "in miglioramento rispetto al terzo trimestre", e "riflette l’evoluzione tipica del capitale circolante della costruzione di navi da crociera. Tale dinamica è accentuata sia dallo slittamento di parte degli incassi di rate in corso di costruzione (per circa 450 milioni di euro), che rientra nella strategia di Fincantieri di supporto agli armatori per salvaguardare il carico di lavoro acquisito, sia dagli investimenti per aumentare l’efficienza, la capacità produttiva e la sicurezza dei cantieri del gruppo".(Rin)