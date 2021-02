Covid: Michel, priorità accelerare produzione e consegna vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccinazioni, varianti, restrizioni, certificati e solidarietà internazionale. Sono questi i cinque punti discussi dai leader dei Paesi dell'Unione europea. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha spiegato che si sono discussi anche "gli insegnamenti tratti dalla crisi" del Covid. "La nostra priorità è accelerare la produzione e la consegna di vaccini e le vaccinazioni nell'Ue" e ,in questo senso, "sosteniamo gli sforzi della Commissione europea affinché lavori con l'industria per identificare le strozzature, garantire le catene dell'approvvigionamento e intensificare la produzione. Vogliamo prevedibilità e trasparenza" affinché le aziende "rispettino gli impegni assunti", ha aggiunto. (Beb)