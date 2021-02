Germania: presidente Steinmeier, delusione per sviluppi politici in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha espresso la propria delusione per gli sviluppi politici in Russia. Nel corso di un intervento al Comitato per l'Est dell'economia tedesca (Oa), Steinmeier ha dichiarato: “Le nostre speranze, compresa la mia, per un partenariato globale con la Russia (…) non sono state soddisfatte”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il capo dello Stato tedesco, sulle relazioni tra Berlino e Mosca gravano il conflitto in Ucraina orientale, l'annessione della Crimea da parte della Russia, il caso Navalnyj e la repressione del dissenso da parte del Cremlino. In particolare, con queste ultime due questioni, la Russia sta violando gli obblighi di protezione dei diritti umani, previsti tanto dalla sua Costituzione quanto dal diritto internazionale. Al riguardo, Steinmeier ha avvertito: “In futuro, continueremo a misurare il comportamento della Russia in base a questi obblighi”. Il presidente tedesco ha quindi osservato che in Russia e in altri paesi dell'ex Unione Sovietica vi è “una situazione preoccupante” e che “molti ponti tra Est e Ovest sono diventati fragili nel negli ultimi 20 anni”. Ciò va detto “espressamente all'indirizzo di Mosca”, ha rimarcato Steinmeier. (segue) (Geb)