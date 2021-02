Germania: presidente Steinmeier, delusione per sviluppi politici in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente tedesco, i i rapporti economici tra Germania e Russia non possono rivendicare alcuno “spazio protetto” al di fuori della situazione politica. A ogni modo, l'azione delle aziende tedesche non deve essere considerata come una mera “apertura dei mercati di vendita”, ma mantiene anche “i collegamenti tra Stati e popoli” e promuove “il contatto tra le persone, che raramente è stato così importante come lo è oggi”. Tuttavia, Steinmeier ha evidenziato che Mosca sta attuando un ripiegamento della Russia sempre più verso l'interno, con “l'Europa meno importante per il Paese come modello di modernizzazione” di quanto non lo sia stata “per 300 anni”. A ogni modo, ha concluso il presidente tedesco, “in questa fase difficile” dei rapporti tra Russia e Germania, deve essere assicurato che “non tutti i legami si rompano”. Fondata nel 1952, l'Oa promuove gli interessi delle imprese della Germania in 29 paesi dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, nel Caucaso meridionale e nell'Asia centrale. Dell'ente, che ha l'appoggio dell'Associazione federale dell'industria tedesca, sono parte circa 350 aziende. (Geb)