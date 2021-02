Covid: Michel, per varianti bisogna adattare la strategia dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le nuove varianti del Covid bisogna adattare la strategia europea. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Di fronte alle nuove varianti bisogna "adattare la nostra strategia" e quindi "migliorare la nostra capacità di sequenziamento è fondamentale", ha detto. E' necessario "identificare le mutazioni quanto prima" e "dobbiamo continuare a investire nei vaccini per aggiornarli", ha concluso. (Beb)