Covid: Michel, situazione difficile, ma abbiamo mezzi per avere successo

- Le prossime settimane resteranno difficili sul fronte della vaccinazione, ma l'Unione europea ha i mezzi, le risorse e le capacità per avere successo. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "La situazione attuale resta difficile, la pressione è forte in tutti gli Stati membri, le aspettative sono molto elevate tra i cittadini che vogliono ritrovare la capacità" di vivere in una "società aperta", ha detto. "Le prossime settimane resteranno difficili sul fronte della vaccinazione", ha aggiunto. Allo stesso tempo, Michel ha voluto inviare un "messaggio di speranza e ottimismo perché disponiamo di mezzi, risorse e capacità per avere successo". (Beb)