Ue: Merkel si aspetta certificato vaccinazione Covid pronto entro estate

- Il certificato digitale dell'Unione europea per la vaccinazione contro il Covid-19 dovrebbe essere pronto entro l'estate prossima. È questa “l'aspettativa”, ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario tenuto oggi per discutere della pandemia di coronavirus. Per Merkel, tutti gli Stati membri dell'Ue sono al lavoro per il passaporto vaccinale. Con riguardo alla possibilità di viaggiare in futuro esclusivamente con questo documento, Merkel ha affermato che nessuna decisione è in vista. “Non si può assumere una decisione se non è stato ancora sviluppato un certificato di vaccinazione digitale”. (Geb)