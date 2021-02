Ue-Russia: Michel, a marzo dibattito strategico, chiediamo rilascio Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di imporre misure restrittive verso i responsabili dell'arresto e della detenzione dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj sarà formalizzata la prossima settimana. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "A marzo avremo un dibattito strategico sul nostro rapporto con la Russia. Condanniamo il trattamento riservato a Navalnyj di cui chiediamo il rilascio immediato", ha detto. Michel ha ricordato che lunedì i ministri degli Affari esteri hanno raggiunto "un accordo politico per misure restrittive verso coloro che sono responsabili del suo arresto e detenzione" e "la decisione sarà formalizzata la prossima settimana, nell'ambito del nostro nuovo regime sanzionatorio dell'Ue per i diritti umani", ha detto. (Beb)