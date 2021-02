Germania: Covid, per Merkel controlli frontiere non all'ordine del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino dei controlli alle frontiere della Germania per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 “non è attualmente all'ordine del giorno”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario tenuto oggi in modalità virtuale per discutere della situazione del coronavirus. In merito ai controlli ripristinati ai confini tedeschi con Repubblica Ceca e Austria in funzione anti-pandemia, Merkel ha ricordato di aver dichiarato che, “in alcuni casi siamo costretti a chiudere le frontiere quando si tratta di aree ad alto rischio o di mutazioni” del virus. Tuttavia, ha evidenziato la cancelliera, “si sta facendo di tutto” per poter lasciare le frontiere della Germania “aperte ai pendolari e alla libera circolazione delle merci”. (Geb)