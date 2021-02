Francia: comune Parigi pensa a serrata di 3 settimane in vista di riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Parigi proporrà al governo una serrata di tre settimane nella capitale nell'ottica di una riapertura totale al termine della stretta che riguarderà anche bar, ristoranti e luoghi culturali. Lo ha annunciato il vice-sindaco di Parigi, Emmanuel Gregoire, ai microfoni dell'emittente radiofonica "France info". Il municipio vuole così evitare una serrata nel fine settimana, come già avvenuto in altre zone del Paese, come a Dunkerque e sul litorale del dipartimento delle Alpi marittime. È una misura "molto vincolante sul piano dell'impatto sociale e poco efficace sul piano sanitario", ha detto Gregoire. Secondo il vice-sindaco una serrata generale potrebbe "ridare l'ossigeno" alla capitale francese. (Frp)