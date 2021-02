Serbia: fissata per oggi riunione presidenza Sns, al centro tema del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha dichiarato che il dialogo con Belgrado mediato dall'Ue non sarà fra le priorità del nuovo governo kosovaro guidato dalla sua forza politica. Vetevendosje ha vinto le elezioni del 14 febbraio in Kosovo con una quota di preferenze che ha sfiorato il 48 per cento. Diversa rispetto al dialogo con Belgrado è la posizione dell'Unione europea, che ha ribadito la propria posizione esortando Pristina a proseguire nel percorso finalizzato alla normalizzazione dei rapporti. In una dichiarazione al portale di informazione "Gazeta Express" del 18 febbraio, l'ufficio dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ha sottolineato che l'Ue è stata "molto chiara" nella dichiarazione congiunta rilasciata lunedì da Borrell e dal commissario all'Allargamento Oliver Varhelyi che esorta Pristina a continuare il dialogo con Belgrado. (segue) (Seb)