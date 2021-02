Sport: Acli Roma, congratulazioni a Paolo Anedda per elezione nel consiglio regionale Coni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo esprimere a Paolo Anedda le nostre più affettuoso e sincere congratulazioni per il nuovo incarico che gli è stato assegnato. Storico tesserato delle Acli romane, Paolo saprà come sempre ricoprire questo ruolo con professionalità e passione". È quanto dichiarano congiuntamente Lidia Borzì e Luca Serangeli, presidente delle Acli di Roma e presidente dell'Unione sportiva Acli di Roma in merito all'elezione di Paolo Anedda, neo presidente Us Acli Lazio, come componente del Consiglio regionale del Coni Lazio."Fare rete - aggiungono - è l'unico metodo per guardare al futuro con speranza e fiducia e per questo il sistema Acli di Roma sarà ancora una volta accanto a Paolo e al Coni per ricostruire, anche nello sport, un tessuto sociale duramente colpito dalla pandemia".(Com)