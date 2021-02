Pa: Brunetta, lavoro agile sarà un punto all'ordine del giorno della nuova contrattazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 54 su 162, pari al 33,3 per cento, le amministrazioni statali monitorate attraverso il Portale della performance del dipartimento della Funzione pubblica che alla scadenza del 31 gennaio 2021 fissata dal decreto Rilancio hanno pubblicato i Pola, i Piani organizzativi del lavoro agile. Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha dato mandato al coordinatore Antonio Naddeo di insediare e avviare mercoledì 3 marzo, alle ore 11, la commissione tecnica dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile, istituito presso la presidenza del Consiglio e previsto dal decreto Rilancio. E' quanto si legge in una nota. "Lo smart working è stato certamente fondamentale durante la fase acuta della pandemia e ha segnato un cambiamento culturale da cui bisogna trarre tutte le conseguenti analisi", afferma il ministro Brunetta. "Ora occorre ricondurlo ad essere uno degli strumenti di organizzazione del lavoro delle singole amministrazioni, strettamente connesso al livello di qualità dei servizi da fornire a cittadini e imprese. Sarà un punto all’ordine del giorno della nuova contrattazione, per quanto riguarda la regolazione. Un tema su cui le parti sociali pubbliche e private sono chiamate a riflettere. Il fenomeno - prosegue Brunetta - va studiato a fondo e servono grandissimi investimenti dal punto di vista progettuale, di relazioni sindacali, regolativi, infrastrutturali e di intelligenza sociale anche alla luce della sfida della transizione digitale che l’Europa ci chiama a raccogliere".(Com)