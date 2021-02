Smog: assessori bacino padano chiedono incontro urgente con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti oggi in videoconferenza i lavori del tavolo del Bacino padano. Erano presenti gli assessori regionali all'Ambiente Gianpaolo Bottacin (Veneto), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Matteo Marnati (Piemonte) e Irene Priolo (Emilia-Romagna), che hanno chiesto al più presto una riunione col governo. "Chiediamo un incontro urgente per preparare il confronto con la Commissione europea, rispetto alle procedure d'infrazione. Le Regioni infatti - spiegano gli assessori in una nota congiunta - hanno già trasmesso al ministero dell'Ambiente e alla presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli impegni assunti in risposta alla sentenza di condanna. Tuttavia, serve al più presto un incontro per garantire il necessario raccordo istituzionale e assicurarsi l'impegno del governo". (segue) (Com)