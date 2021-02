Smog: assessori bacino padano chiedono incontro urgente con governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Regioni - ricordano Bottacin, Cattaneo, Marnati e Priolo - hanno inoltre condiviso le misure e le iniziative poste in atto per rispondere alla Commissione europea a fronte della procedura d'infrazione in atto al fine di accelerare l'implementazione dei propri piani. Iniziative che guardano non solo alla mobilità, ma anche ad azioni che comprendono la riduzione delle emissioni in agricoltura, nel riscaldamento degli edifici, l'efficientamento energetico, le combustioni all'aperto, le misure temporanee e i controlli". "Queste misure di carattere regionale - concludono gli assessori all'Ambiente - vanno messe a sistema e necessariamente integrate con iniziative di competenza statale per il miglioramento della qualità dell'aria che possono essere ricomprese anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre alle azioni servono infatti le risorse". (Com)