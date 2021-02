© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fanno sorridere le parole dell'assessore De Santis che annuncia la nascita dei comitati a sostegno di Virginia Raggi. Andasse piuttosto a farsi un giro con il sindaco nelle periferie che hanno tradito. Là sicuramente troverà dei grandissimi comitati di accoglienza". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. (Com)