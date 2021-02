Covid: assessore Lazio visita centro paraplegici Ostia per avvio vaccinazioni persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate nel pomeriggio le operazioni di vaccinazione presso il Centro paraplegici di Ostia (Asl Roma 3) alla presenza dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e del direttore generale della Asl Roma 3, Marta Branca. "Abbiamo iniziato in questi giorni nel Lazio le vaccinazioni rivolte alle persone più fragili e vulnerabili è un impegno forte e concreto che sentiamo doveroso. Mettere in sicurezza le persone più fragili non solo e giusto, ma ci consentirà di riaprire le tante attività importanti che si fanno come in questo centro. Ora è il momento di correre con le vaccinazioni compatibilmente con le forniture a nostra disposizione", ha commentato l'Assessore D'Amato. "La Regione e fortemente impegnata nell'attività vaccinale e voglio ringraziare l'assessore per la presenza qui oggi che dimostra la grande attenzione rivolta alle vulnerabilità", ha concluso il direttore Marta Branca. (Com)