Vaccini: Scavuzzo, in Lombardia si potrebbe potenziare sistema di prenotazione, almeno nella raccolta adesioni

- In merito all'attuale piano vaccinale anti Covid in Lombardia "quello che oggi potremmo potenziare e fare meglio è un sistema di prenotazione". Lo ha dichiarato il vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo, durante il suo intervento all'evento online "Le città del Nord alla prova della pandemia: le sfide per il futuro oltre il Covid" sul sito di Repubblica. "Ne parlavamo ieri pensando a quella che sarà la vaccinazione per gli insegnanti che avranno bisogno anche loro di indicare la disponibilità a vaccinarsi, siamo un po' in ritardo, altre Regioni su questo tema sono riuscite a organizzare, se non altro la prenotazione, raccogliendo le adesioni per comprendere come organizzare al meglio il piano", ha aggiunto Scavuzzo, che ha concluso: "Ci stanno chiedendo tutti 'ma il Comune mette a disposizione spazi?'. Noi abbiamo messo a disposizione sia luoghi grandi che piccoli, ma adesso abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che ci sia effettivamente una disponibilità di vaccini e personale per vaccinare, che è un tema non ancora risolto".(Rem)