Recovery: Fico, garantire investimenti in Università e Ricerca

- Il ruolo delle Università e della Ricerca "è decisivo per la nostra società. In un momento complicato per il Paese in cui le risorse del Recovery plan possono permetterci di progettare il futuro serve garantire massima attenzione agli investimenti nell'ambito della formazione. Le università sono il cuore pulsante della nostra società, teniamolo sempre bene a mente. Per questo per me è stato un piacere prendere parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma, che si è svolta oggi". Lo ha detto il presidente della Camera. Roberto Fico, dopo la partecipazione all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università "La Sapienza" di Roma.(Rin)