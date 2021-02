Vaccino: De Poli (Udc), parola d'ordine è fare presto, attivare siti produttivi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc, Antonio De Poli, afferma che "la determinazione del governo e del presidente Draghi nel sollecitare l'Europa ad accelerare sui vaccini è certamente positiva. Serve un'azione coordinata a livello Ue - continua il parlamentare in una nota - per risolvere il problema dell'approvvigionamento. Bisogna fare presto e valutare la possibilità di attivare siti produttivi nazionali per fronteggiare la carenza di dosi vaccinali".(Com)