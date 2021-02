Croazia: Covid, allentamento delle misure restrittive dal primo marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo marzo è prevista la ripresa dei servizi di ristorazione su terrazze e spazi all'aperto in Croazia. Sarà consentito anche l'allenamento in spazi chiusi, a specifiche condizioni per quanto riguarda gli sport di contatto e di squadra. L'allentamento delle misure, secondo quanto spiegato da Plenkovic, ha per obiettivo quello di sostenere i settori dell'economia nazionale. "Continueremo con il monitoraggio della nostra economia e dei nostri imprenditori. I ministri continueranno a dialogare con i rappresentanti delle parti interessate", ha detto Plenkovic. (Seb)