Covid: sindaco Del Bono, in provincia di Brescia situazione molto critica, cominciano a crescere i ricoverati

- "La situazione in provincia di Brescia è molto critica, sta aumentando il numero dei positivi, oggi sono oltre 970 i casi segnalati, è vero che il nostro è un territorio dove si fa un grande tracciamento, ma non cambia la sostanza. Comincia a crescere anche il numero dei ricoverati". Lo ha dichiarato Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, durante il suo intervento all'evento online "Le città del Nord alla prova della pandemia: le sfide per il futuro oltre il Covid".(Rem)