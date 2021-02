Governo: Calenda, non è esecutivo dei migliori, valuteremo provvedimenti con oggettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo giudizio sul governo Draghi, il leader di Azione, Carlo Calenda, è netto. "Certo che non è il governo dei migliori. E sì, c’è un numero di impresentabili superiore alle aspettative. Ma per avere un governo migliore dobbiamo portare persone migliori in Parlamento", puntualizza su Twitter per poi dissentire sul fatto che l'esecutivo Conte II fosse un'accozzaglia. "Aspettiamo i provvedimenti" dell'attuale governo, "li valuteremo con oggettività", conclude Calenda. (Rin)