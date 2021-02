Varese: trova cellulare e chiede soldi per restiuirlo, Polfer denuncia minorenne pregiudicato per tentata estorsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di sabato 20 febbraio, gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Varese hanno denunciato per tentata estorsione un minorenne italiano pregiudicato. L’attività ha avuto origine dalla denuncia della vittima, un maggiorenne siriano residente in provincia. In seguito alle indagini gli investigatori hanno accertato che il varesino, dopo aver smarrito il proprio cellulare a bordo del treno per Varese, era stato avvicinato da un minorenne che pretendeva un riscatto per restituire il telefono. Gli agenti della Polfer hanno individuato il giovane autore dell’estorsione, già noto agli investigatori. Il minorenne trovato in possesso del telefono è stato denunciato in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano e affidato ai genitori, mentre il telefono recuperato è stato restituito al legittimo proprietario. L’attività di prevenzione degli Agenti del Posto Polizia Ferroviaria di Varese all’interno delle stazioni e sui treni, si è concretizzata durante l’ultima settimana attraverso 28 servizi di vigilanza negli scali ferroviari di Varese Gallarate e Busto Arsizio, 25 a bordo dei convogli, e ha portato all’identificazione di oltre 800 persone.(Rem)