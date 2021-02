Covid: vice presidente Johnson & Johnson, fiduciosi di fornire 200 milioni dosi a Ue entro 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Johnson & Johnson è fiduciosa di fornire 200 milioni di dosi del vaccino nell'Unione europea entro il 2021. Lo ha detto il vice presidente della Johnson & Johnson nella audizione presso la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo. "Siamo molto fiduciosi che onoreremo il nostro impegno di fornire 200 milioni di dosi del nostro vaccino nell'Ue entro il 2021", ha spiegato. "Abbiamo valutato cento siti nel mondo, tra cui 41 in Europa", per verificare la possibilità di produzione, ma la "grande maggioranza non sarebbe pronta prima del 2022". (Beb)