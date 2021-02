Commercio: ambulanti protestano in piazza del Campidoglio, "risposte da Raggi o blocchiamo città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sit-in di protesta in piazza del Campidoglio a Roma, organizzato dagli ambulanti aderenti alla Fiva-Confcommercio, contro il ripristino dei bandi su aree pubbliche prospettati dalla sindaca Raggi. Tra bandiere della federazione, trombe da stadio, fischi e striscioni, una folla di ambulanti è scesa di nuovo in piazza, dopo che la sindaca ha richiesto il parere dell'Autorità garante per la concorrenza in merito alle proroghe per il commercio su area pubblica concesse fino al 2032. Le postazioni delle bancarelle, così, dovranno essere messe a bando come prevede la normativa europea, la Bolkestein duramente contestata dagli operatori che hanno organizzato la protesta. "La situazione è lunare, perché da una diretta Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi mette 15 mila aziende sul lastrico. Sappiamo che vari municipi di Roma iniziano ad avere dei problema: da lunedì creiamo una task force giuridica per seppellire la sindaca di ricorsi al Tar - ha detto il presidente nazionale Fiva-Confcommercio Giacomo Errico -. La signora Raggi non può scherzare sulla pelle della gente che lavora: se non sono capaci di gestire una situazione vadano a casa. Nel 2018 il governo fa uscire gli ambulanti dalla Bolkestein, quindi non ci sono i bandi, ma Raggi si rivolge all'Autorità garante che da' un parere, con tutto il rispetto per l'Autorità, e dice che le leggi si possono annullare per forza di quel parare: una roba assurda. Qui ci sono 15 mila famiglie, noi attendiamo delle risposte da Raggi subito, altrimenti da lunedì scatta il blocco della città", ha concluso Errico. (segue) (Rer)