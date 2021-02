Commercio: ambulanti protestano in piazza del Campidoglio, "risposte da Raggi o blocchiamo città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi eravamo tutti in attesa dei rinnovi delle concessioni secondo le normative vigenti e, invece, la sindaca Raggi ha stravolto tutto, annullando una sua precedente determinazione che avviava le procedure per i rinnovi: paradossalmente oggi a Roma ci sono 15 mila abusivi, perché le nostre autorizzazioni sono scadute il 30 dicembre - ha spiegato il presidente di Fiva-Confcommercio Roma Valter Papetti -. Questa non è una cosa accettabile, inoltre è contro le normative nazionali e la sindaca Raggi non può disapplicare le leggi dello Stato. Noi chiediamo alla sindaca Raggi spiegazioni, dopodiché metteremo in campo tutte le iniziative legali. Ci sono 15 mila concessioni a rischio per il mondo del commercio su aree pubbliche, a causa di un atto scellerato da parte della sindaca Raggi, che secondo noi è anche in contrasto con la sua giunta e con l'intero consiglio comunale - ha aggiunto Papetti -. Dopo anni finalmente avevamo la certezza di avere i titoli rinnovati fino al 2032, ma questo atto della sindaca Raggi mette in discussione tutto. Roma unico Comune in Italia ad aver combinato questo disastro: sono carnevalate e speculazioni sulle spalle della povera gente", ha concluso. In piazza anche il presidente della Confesercenti di Roma, Valter Giammaria. "La sindaca Raggi ha creato una situazione assurda. Non si evince da nessuna parte d'Italia questo provvedimento - ha sottolineato Giammaria -. Noi vogliamo che venga ripristinata la regolarità delle leggi nazionali, in base alle quali il rinnovo delle autorizzazioni per il settore sulle aree pubbliche deve essere automatico. Un parare del Garante non può bloccare le leggi nazionali. La sindaca Raggi deve ritornare sui propri passi perché le famiglie degli operatori sono in difficoltà, soprattutto in questo periodo di pandemia. Inoltre, il settore su aree pubbliche è molto importante per la città di Roma", ha concluso Giammaria. (Rer)