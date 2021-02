Grecia: ministro Turismo, quest'estate pronti ad accogliere britannici anche senza vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è pronta ad accogliere i turisti britannici quest'estate sia che siano vaccinati sia che non lo siano. Lo ha detto il ministro del Turismo greco Harry Theocharis parlando all'emittente "Itv". Secondo quanto spiegato dal ministro, Atene sta portando avanti un confronto con Londra per arrivare ad un accordo che agevoli i viaggi tra i due Paesi, ma questi non saranno limitati alle sole persone vaccinate. Theocharis ha evidenziato che i cittadini britannici che avranno un certificato di vaccinazione non dovranno sottoporsi alla quarantena obbligatoria o ad un test Prc negativo prima di recarsi in Grecia. Secondo quanto scritto ieri dal quotidiano "The Times", il governo greco starebbe valutando se e come aprire ai turisti britannici vaccinati contro il Covid-19 già a partire dal mese di maggio. (Gra)