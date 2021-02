Disabilità: Stefani, Covid ha allargato diseguaglianze, ora con Università per sconfiggerle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia "ha accentuato le diseguaglianze e le prime a farne le spese sono state le persone con fragilità, che hanno subito più di tutti l'impatto dell'isolamento. È oggi quindi di grande valore e assolutamente condivisibile l'intervento della rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni per l'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021. Si dimostra come l'Università - luogo di formazione e di costruzione del sapere e del futuro - sia un presidio imprescindibile nella lotta contro le discriminazioni. Gli atenei sono un alleato prezioso in questa battaglia di civiltà che ci deve vedere tutti uniti e che, ancor più in questi tempi, è la sfida del futuro". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Erika Stefani, commentando la prolusione della rettrice, dal titolo "Diseguaglianze, mobilità sociale e istruzione: quale ruolo per l'Università?", per la cerimonia a La Sapienza. (Com)