Usa: Senato conferma nomina Jennifer Granholm come segretaria all'Energia

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina della segretaria all’Energia, Jennifer Granholm. La nomina, riferisce “Fox News”, è stata approvata con 64 voti a favore contro 35. Granholm sarà la seconda donna a guidare il dipartimento dell’Energia dopo Hazel O'Leary, in carica durante l’amministrazione Clinton dal 1993 al 1997. Granholm ha servito per due mandati come governatrice del Michigan dopo aver prestato servizio come procuratore generale dello stato. Strenua sostenitrice dell'energia pulita, durante il suo precedente incarico Granholm ha lavorato per incentivare la produzione e la circolazione delle auto elettriche.(Nys)