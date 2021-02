Cultura: Teatro Roma, approvato il bilancio 2021 e trasmesso all'Assemblea dei soci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna il Consiglio di amministrazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale "ha approvato a maggioranza il Bilancio previsionale del 2021, redatto nel rispetto dei principi di prudenza, di legalità e nella piena consapevolezza della situazione emergenziale che stiamo vivendo". "Il Bilancio - si legge in una nota - sarà ora trasmesso all’Assemblea dei soci. Nell’approvare il preventivo 2021, il Consiglio di amministrazione sottolinea che, anche in presenza delle difficoltà indotte dalla crisi pandemica, è stata sempre assicurata la corretta gestione nella conduzione del teatro e la qualità dell’offerta artistica, che hanno consentito allo Stabile Nazionale di consolidare le proprie funzioni di presidio culturale permanente al servizio della collettività e di sostegno alla comunità artistica, ancor più in questo delicato momento che incide pesantemente sull’intero settore dello spettacolo dal vivo. Il Teatro di Roma, inoltre, intende smentire il contenuto di quanto diffuso in questi giorni su alcuni organi di informazione, respingendo le accuse di mancanza di trasparenza nella gestione del teatro. Si intende infine segnalare che il Teatro di Roma non presenta deficit e continua ad operare in osservanza degli obblighi di integrità, responsabilità ed efficienza nella gestione delle risorse pubbliche conferite". (Com)