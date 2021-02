Covid: Del Bono (sindaco Brescia), scorretto illudere i cittadini che sia partita vaccinazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna di vaccinazione non è decollata, siamo sinceri, siamo partiti con un perimetro molto ristretto e non l'abbiamo neanche concluso". Lo ha dichiarato Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, durante il suo intervento all'evento online "Le città del Nord alla prova della pandemia: le sfide per il futuro oltre il Covid" sul sito di Repubblica. "Siamo molto indietro sulla campagna di vaccinazione della cosiddetta Fase 1, noi non siamo ancora partiti nella vaccinazione di massa e illudere i cittadini che siamo partiti nella vaccinazione di massa è un atto di grande scorrettezza - ha aggiunto Del Bono - Cominciamo a mettere in protezione tutto il personale medico e infermieristico, che lavora sul fronte sociosanitario e gli ultra 80enni, sarebbe un grande risultato se arrivassimo a fine marzo avendo completato questo perimetro". In merito alle strutture per le vaccinazioni, Del Bono ha precisato: "Queste grandi strutture dove si dovrebbero fare le vaccinazioni secondo me non basteranno, bisognerà costruire luoghi dove venga fatta anche in prossimità, si usino i luoghi di lavoro, avremo una grossa accelerazione dal punto di vista organizzativo".(Rem)