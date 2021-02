Paesi Bassi: Parlamento favorevole a definire genocidio trattamento cinese della minoranza uigura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento dei Paesi Bassi ritiene giusto considerare come un genocidio il trattamento riservato dal governo di Pechino alla minoranza uigura, presente nella regione cinese dello Xinjiang. E' quanto riferisce il portale online dell'emittente olandese "Nos", secondo cui il Parlamento olandese ha una maggioranza che sostiene questa risoluzione proposta dal gruppo dei Democratici 66. "Si tratta di terribili abusi contro la minoranza musulmana uigura. Non dobbiamo usare mezzi termini e chiamarlo genocidio", ha dichiarato in aula il deputato di Democratici 66 Sjoerd Sjoerdsma. Questa settimana, la Camera dei comuni canadese e prima ancora il governo degli Stati Uniti hanno considerato il trattamento degli uiguri da parte della Cina come genocidio. Il ministro degli Esteri olandese Stef Blok, tuttavia, per il momento non vuole usare la parola genocidio per questa situazione come ribadito anche oggi nel suo intervento in aula. (Beb)