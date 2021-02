Roma: Aula respinge referendum su liberalizzazione tpl, Raggi, "servizio resta pubblico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha respinto l'esito del referendum del 2018 che ha visto la vittoria del sì al quesito che chiedeva la liberalizzazione del trasporto pubblico locale di Roma oggi affidato ad Atac, azienda pubblica e controllata al 100 per cento dal Campidoglio. Con una delibera di giunta approvata con 21 voti favorevoli e 6 astenuti l'Aula Giulio Cesare ha scelto "di confermare tutti gli indirizzi espressi nelle linee programmatiche della sindaca e nei Dup in tema di politiche della mobilità e trasporti" e "di ribadire che l'obiettivo principale da perseguire per ottenere un reale efficientamento del servizio è quello del potenziamento e miglioramento della rete infrastrutturale". Intervenendo in Aula Giulio Cesare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha sottolineato che "Atac resta pubblica, questa era e rimane per noi l'unica scelta. L'azienda deve rimanere nelle mani dei cittadini - ha detto -. Per decenni Atac è stata spolpata, il suo fallimento è stato pilotato per svendere l'azienda ai privati ma noi non lo abbiamo permesso". (segue) (Rer)