Roma: Aula respinge referendum su liberalizzazione tpl, Raggi, "servizio resta pubblico" (2)

- I proponenti, rappresentati in Aula Giulio Cesare dal deputato di +Europa, Riccardo Magi, hanno chiesto alla sindaca e alla giunta capitolina di sospendere la votazione. "Non si può anteporre il salvataggio di un'azienda alla qualità del servizio da erogare ai cittadini, questo è un ragionamento privatistico, il Comune di Roma si comporta come proprietario di un'azienda - ha spiegato Magi -. Il referendum si è tenuto all'inizio del novembre 2018, oggi si celebra in questa seduta l'atto conclusivo. Il tema che si proponeva due anni e mezzo fa è tuttora valido ma nel frattempo - ha concluso - sono accadute delle cose che dovrebbero portare i membri di questa Assemblea a rinviare il voto odierno". Raggi, pur sottolineando "rispetto" per "chi ha votato al referendum del 2018" ha però evidenziato "anche la bassa affluenza a quel referendum, pari al 16,4 per cento degli aventi diritto" e ha replicato: "Ribadiamo la nostra contrarietà alla messa a gara del servizio del trasporto pubblico locale, che avrebbe creato solo disparità tra periferie e centro, tra linee di serie A più produttive e linee di serie B meno remunerative. Vogliamo Atac pubblica e comunale e continueremo a sostenere quest'azienda per un servizio universale senza discriminazione di prezzi". (segue) (Rer)