Roma: Aula respinge referendum su liberalizzazione tpl, Raggi, "servizio resta pubblico" (3)

- Una polemica sulle modalità con cui la delibera di giunta sul referendum è arrivata in Aula Giulio Cesare è stata sollevata dal presidente M5s della commissione Mobilità di Roma, Enrico Stefàno, che ha spiegato: "Visto che tutti siamo così convinti dell'affidamento in house e dei risultati importanti raggiunti, mi chiedo perchè questa seduta non l'abbiamo tenuta il giorno dopo l'esito del referendum. Mi chiedo perchè abbiamo aspettato due anni e mezzo. Facciamo parte del M5s, che portava avanti un approccio dal basso, che difendeva i referendum senza quorum. Noi che partivamo con questi nobili obiettivi per mesi ci siamo trincerati dietro l'aspetto tecnico del quorum sì e quorum no". La delibera è stata licenziata dall'Aula Giulio Cesare con il voto favorevole della maggioranza M5s, l'astensione del Pd, la non partecipazione al voto dei consiglieri di Fd'I e Lega. Collegati alla delibera di giunta sono stati approvati: un ordine del giorno presentato dal consigliere del Partito democratico, Giovanni Zannola, e cinque emendamenti presentati dal presidente M5s della commissione Mobilità, Enrico Stefàno. (Rer)