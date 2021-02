© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontro "Milano non perde mai il filo", dedicato alla candidatura della città ad ospitare la nuova sede del Tribunale Unificato dei Brevetti. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè.Diretta YouTube e sulla pagina webtvradio del Comune di Milano (ore 10.00)L'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini un sopralluogo in piazzale Ferrara in occasione della piantumazione degli alberi frutto del Patto di Collaborazione del Comune con le associazioni locali di cittadini, nell'ambito del programma "La Città Intorno" realizzato da Fondazione Cariplo e Labsus. Le piante sono state donate da Fondazione Snam e saranno a messe a dimora dal centro di forestazione urbana di Italia Nostra Nord Milano.Piazzale Ferrara (ore 12.30)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, inaugura a Canneto sull'Oglio (Mantova), con il sindaco Nicolò Ficicchia, la nuova sede del Servizio Fitosanitario Regionale, attivata presso il comune di Canneto sull'Oglio.Municipio, piazza Matteotti 1 - Canneto sull'Oglio/Mn (ore 10.00)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla consegna degli attestati di benemerenza agli agenti della Polizia locale di Merate (Lc).Comune di Merate, piazza degli Eroi, 3 Merate/LC (ore 12.00)VARIEConsegna della stanza degli abbracci all'Istituto Geriatrico "Piero Redaelli" a Vimodrone.Via Giacomo Leopardi, 3 - Vimodrone/Mi (ore 10.00)Evento Cgil per discutere l'impatto dell'e-commerce sulle città, sui tempi di vita e di lavoro e sulla trasformazione sociale. Intervengono, tra gli altri, Massimo Bonini, segretario generale Camera del Lavoro Metropolitana Milano, Marco Beretta, segretario generale Filcams Cgil Milano, Stefano Malorgio, segretario generale Filt CgilEvento online sulla pagina Facebook della Filcams Cgil Milano (ore 15.30)Flash mob-sfilata "Pink carpet" organizzato da "Non na di Meno" per portare sotto ai riflettori la violenza sulle donne.Piazza Duomo (ore 18.30)(Rem)