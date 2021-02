Honduras: presunti legami con narcotraffico, in Senato Usa proposta di legge per sanzioni a Hernandez (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio febbraio un giudice di New York (Usa) incaricato del processo contro il narcotrafficante Geovanny Fuentes Ramirez ammetteva a giudizio le accuse dei procuratori circa presunti legami tra Hernandez e la malavita. Elementi che contribuirebero a inquadrare meglio il contesto criminale oggetto delle indagini. Da almeno due anni, sulle base di testimonianze dei narcotrafficanti ora in carcere, gli inquirenti statunitensi seguono le tracce di possibili pagamenti di tangenti, per lo più usate per finanziare la campagna elettorale, in cambio di impunità sulle attività criminali. In un caso si parla addirittura della promessa di impiegare l'esercito per agevolare il trasporto di cocaina in uscita da laboratori nascosti alla giustizia. C'è poi il caso di Tony Hernandez, fratello del presidente e già titolare di diverse cariche pubbliche, condannato a 40 anni di reclusione per partecipazione "a tutte le tappe" dell traffico di coca verso gli Usa. Durante il processo si era parlato anche del pagamento al capo dello stato di un milioni di dollari da parte del famoso narcotrafficante messicano, Joaquin "E Chapo" Guzman. (segue) (Nys)