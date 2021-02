Trasporti: manifestazione in piazza del Campidoglio a Roma, Cgil "Atac resti pubblica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasporto pubblico è un bene collettivo e non si tocca". È lo striscione esposto in piazza del Campidoglio a Roma per la manifestazione di protesta promossa dalle organizzazioni sindacali, Filt Cgil - Fit Cisl – Uil Trasporti "a difesa del trasporto pubblico", in occasione della discussione in Assemblea capitolina dei risultati del referendum consultivo 2018 sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico locale. Tra bandiere dei sindacati e slogan, una folla di dimostranti è scesa in piazza per chiedere che l'Atac resti un'azienda pubblica ma che sia anche in grado di dare un servizio efficiente ai cittadini. "Siamo molto preoccupati per le sorti dell'azienda: l'Atac una grande azienda del Comune di Roma che, purtroppo, in questi ultimi anni è stata amministrata e governata malissimo - ha detto il segretario generale Filt Cgil di Roma e del Lazio Eugenio Stanziale -. Il Referendum, che ha visto una partecipazione di cittadini molto bassa, ha sancito la vittoria per la messa gara del servizio, ma in realtà la stragrande maggioranza dei cittadini romani è per un'azienda pubblica che sia al servizio dei cittadini: quindi efficiente e che sia in grado di offrire un servizio di qualità ai cittadini e ai turisti". (segue) (Rer)