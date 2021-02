Trasporti: manifestazione in piazza del Campidoglio a Roma, Cgil "Atac resti pubblica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stanziale serve "una politica che abbia una visione di mobilità e un governo della città che sia in grado di investi in maniera chiara e concreta", ha concluso. "Dalla sindaca Raggi ci aspettiamo che confermi la natura pubblica dell'azienda e non dia corso all'esito del referendum, che non ha avuto successo, e soprattutto dia un segnale per il rilancio dell'azienda - ha aggiunto il sindacalista della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola -. Le cose non vanno bene: tutte le partecipate sono in difficoltà e la preoccupazione che abbiamo è che Atac possa subire ulteriori difficoltà. In particolare, ci preoccupano gli investimenti e anche l'organizzazione aziendale. Quindi, noi chiediamo un'azienda pubblica, efficiente e un servizio all'altezza dei cittadini. Ma in generale chiediamo alla sindaca Raggi di cambiare marcia sulla gestione delle partecipata. Dunque - ha sottolineato Di Cola -, ci aspettiamo che in questi ultimi mesi l'amministrazione, invece, di pensare alla campagna elettorale pensi al bene dei cittadini. Infine, ci aspettiamo che gli investimenti previsti per la Capitale non siano gestiti in solitaria, ma si apra un forte dialogo sociale", ha concluso. (Rer)