Libia: consegnata lista nuovo governo unitario, a breve conferenza stampa

- Il premier designato libico, Abdelhamid Dabaiba, ha consegnato questo pomeriggio la lista dei ministri del nuovo Governo di unità nazionale (Gun) al presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Lo riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. Una conferenza stampa è prevista alle 19 libiche (le 18 italiane). Secondo indiscrezioni stampa, l’elenco è molto lungo e annovera 30 o 32 ministri. Nelle scorse ore, frenetiche trattative hanno avuto luogo sui dicasteri chiave (in particolare Difesa e Interno, contesi fra Tripolitania e Cirenaica) del nuovo esecutivo di transizione. Per entrare in carica, il Gun avrà bisogno della maggioranza semplice del parlamento in un voto di fiducia da tenersi in una sessione unificata entro 19 giorni dalla data odierna. Sono in tutto 178 i deputati abilitati a votare: per questo il governo avrà bisogno del voto di almeno 90 di loro nella seduta che si sta preparando nella città di Sirte, a metà strada fra Tripoli e Bengasi. Nella giornata di ieri, 73 deputati hanno firmato una dichiarazione congiunta per garantire “sostegno incondizionato” al nuovo governo, a prescindere dalla sua composizione. Vale la pena ricordare che l’esecutivo in questione dovrebbe restare in carica soltanto fino alle elezioni previste il 24 dicembre, nel giorno del 70esimo anniversario della Libia. (Lit)